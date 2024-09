GONZALEZ, Quando arriva la Juve devi solo dire di sì

FirenzeViola.it

L'ex viola ora in forza alla Juventus Nico Gonzalez ha terminato pochi minuti fa la conferenza stampa di presentazione. L'argentino si presenta così ai tifosi della Juventus dopo il gol all'esordio in Champions League: "Sono contento. Per me era un sogno segnare con questa maglia. Sono molto felice".

Che Vlahovic ha trovato?

"Lo conosco ed è migliorato davvero tanto. Quando l'ho visto alla prima partita ho detto questo è forte. Aiuta sempre la squadra. È un bravo un ragazzo che merita il meglio".

C'è una posizione che preferisce in campo? Ha un idolo?

"Il fideo Di Maria. Per me è un idolo sia dentro che fuori dal campo. In campo sono sempre felice, posso fare il portiere senza problemi".



Hai parlato con Di Maria della Juve?

"In quel momento non ho parlato con nessuno, eravamo concentrati alla Coppa America. In vacanza ho iniziato a pensare a questa scelta. Quando arriva la Juve non devi pensare, ma dire si".