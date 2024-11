GONZALEZ, L'Argentina lo esclude all'ultimo dai convocati

FirenzeViola.it

La Nazionale argentina a breve si ritroverà in raduno per preparare al meglio un nuovo doppio appuntamento contro per le qualificazioni ai Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada 2026. Gli impegni saranno contro il Paraguay ad Asuncion e il Perù ospite alla Bombonera. Lionel Scaloni, il commissario tecnico, ha diramato la lista dei 28 giocatori convocati, ma ha dovuto apportare un cambiamento.

Infatti, pochi istanti fa è stata ufficializzata l'esclusione di Nicolas Gonzalez dalla rosa. Tutto come da previsione, visto che l'ala destra della Juventus ha subito un infortunio muscolare nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League, nella vittoria per 3-2 contro il Lipsia. Ai box ormai da un mese, l'argentino questa sera ha saltato anche il derby della Mole contro il Torino.