GENOA, Per la panchina c’è anche l’idea Gilardino

Nella giornata di oggi in casa Genoa dovrebbe arrivare la decisione sul futuro di Alexander Blessin. Il tecnico tedesco è ormai a un passo dall’esonero con le chance di conferma che sono ridotte al minimo, ma ancora non è stata fatta una scelta definitiva con Aurelio Andreazzoli che attende solo una chiamata per tornare sulla panchina rossoblù dopo la breve esperienza nel 2019.

Se Andreazzoli è il preferito non mancano le alternative. In primis quella di Domenico Tedesco, ex di Schalke 04, Spartak Mosca e RB Lipsia, che sarebbe all’esordio in Italia, seguito da Nenad Bjelica, ex Spezia, Roberto Stellone, ex Frosinone e Palermo fra le altre, e infine l’attuale allenatore della Primavera ligure Alberto Gilardino.