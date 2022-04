GELSI, Mi auguro di passare. Vlahovic? Pressioni diverse

In vista della partita di stasera tra Juve e Fiorentina, valida per un posto in finale di Coppa Italia contro l'Inter, ha parlato Michele Gelsi, ex centrocampista viola. Ecco le sue parole: "C'è fiducia per stasera, la Fiorentina già all'andata avrebbe meritato la vittoria, e mi auguro che stasera passi il turno. Italiano e Allegri hanno filosofie diverse: il tecnico di livorno ha ormai instaurato nella sua squadra la filosofia del corto muso, anche se questo non riflette la sua vera mentalità, mentre Italiano ha dato ad una squadra impaurita, dopo gli ultimi due anni deludenti, un'idea di gioco propositiva. L'addio di Vlahovic non ha cambiato le idee di calcio di Italiano e anzi, la squadra viola ha migliorato il proprio rendimento. Il serbo inevitabilmente ha più pressioni in maglia bianconera e anche una partita senza gol può far storcere il naso.

Per quanto riguarda Cabral dico che mi piace, ha forza, anche se meno tecnica di Piatek, il quale predilige il gioco in area di rigore avversaria. Torreira? Senza di lui la squadra non gira allo stesso modo; è essenziale al gioco di Italiano, in qualunque posizione del centrocampo lo si collochi. Inoltre credo che a Firenze abbia finalmente trovato la sua dimensione, dopo le esperienza ad Arsenal e Atletico Madrid".