GALLI, Mandragora? Avrei preso Fagioli. Terracciano...

Così l'ex portiere viola Giovanni Galli sull'attualità gigliata: "Occhio a non far sfociare il pieno di fiducia in presunzione, se Nikolau è stato ingenuo non è senz'altro colpa nostra. Terracciano? Può non piacere a tutti ma fa anche vincere, ogni tanto. E' un portiere di grande affidabilità, se non si hanno ambizioni altissime. Il Milan se avesse lui al posto di Tatarusanu avrebbe anche qualche punto in più. Attacco? Cabral lavora e si prende le critiche senza fare gestucci, da Jovic invece mi aspetto di più, serve più partecipazione. Centrocampo? Le alternative sono necessarie, non posso puntare il dito su chi è sempre in partita come Amrabat, ma in quel ruolo serve altro. Avrei preso Fagioli della Juve, non Mandragora. Peccato".