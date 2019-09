GALLI, Chiesa farà una gran stagione. Ribery...

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha parlato dei viola al Brivido Sportivo: "Commisso e Barone li ho conosciuti all'Affrico: hanno saputo conquistare in solo mezz'ora tanti nuovi tifosi viola. Montella? C'è da lavorare, specie in difesa, ma per ora merita la sufficienza piena. Ribery? Sarà tra i top del campionato, nonché punto di riferimento per i giovani. Chiesa? Ora che è finito il mercato è più sereno e, vedrete, farà una grande stagione".