FREY, Vittoria ad Anfield indimenticabile. Vargas...

L'ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey ha parlato in diretta Instagram ricordando i tempi di quando vestiva la maglia della Fiorentina: "Liverpool-Fiorentina? Lo stadio Anfield è emozionante e batterli è stato indimenticabile. Ho a cuore tutte le squadre con cui ho giocato ma ovviamente nei sei anni a Firenze ho costruito qualcosa di importante. Con Lupatelli mi sono divertito tantissimo, ci faceva morire dalle risate. Poi c'era Mutu definito il Fenomeno ed era vero. Toni e Gilardino sono due grandi campioni e amici. Quando siamo stati eliminati dal Bayern Monaco in Champions eravamo come l'Atalanta, sarebbe stato difficile ma era una favola. Poi avevamo Vargas che era un animale, gli voglio bene, è un grande. Commisso? Ha grande ambizioni, farà un mercato che porterà la Fiorentina in Europa. Chi era il più rissoso? Felipe Melo, perdeva facilmente le staffe. Poi c'era Jorgensen, un professionista vero, serio e leader. E anche Pazzini, che ancora fa la differenza quando entra dalla panchina con l'Hellas Verona".