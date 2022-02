FREITAS, DV-via, cessione strepitosa. Ma con i soldi...

L'ex ds della Fiorentina Carlos Freitas ha parlato del momento della squadra viola, in particolare alla luce della cessione alla Juventus di Dusan Vlahovic (scoperto nel 2017 dallo stesso Freitas e da Corvino). Ecco le sue parole in merito: "Alla Fiorentina sono arrivati tre giocatori molto validi. Piatek ha già fatto vedere in Italia quello che è il suo valore. Ikone porta velocità e Cabral ha già fatto vedere cose interessanti meritando l'arrivo nella Nazionale brasiliana. E' pur vero che per il loro arrivo è stato necessaria la partenza di Vlahovic... ma bisogna guardare avanti. Economicamente è stata un'operazione strepitosa. E' normale che da un lato i tifosi non vogliano veder partire i propri gioielli e che dall'altro la società voglia tutelare un suo patrimonio: è il calcio di oggi. Credo che con la cessione di Chiesa e Vlahovic, Commisso abbia già ripreso i soldi che ha speso nel 2019 per acquistare la Fiorentina, per non parlare di Veretout, Simeone, Lafont e Vitor Hugo".