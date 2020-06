FOTO, Giuseppe Rossi diventerà padre: l'annuncio

Fiocco azzurro (o rosa, ancora non si sa) in casa Pepito Rossi: l'ex attaccante della Fiorentina, da pochi mesi in forza al Real Salt Lake nella Major League Soccer, diventerà molto presto padre. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore attraverso i suoi social, postando una foto assieme alla moglie Jenna che lo renderà per la prima volta genitore: "Can't believe that we’re having BABY!!!! What a blessing! We can’t wait to meet you in November" ha scritto il numero 49 ("Non posso credere che avremo un figlio! Che benedizione! Muoriamo dalla voglia di conoscerti a novembre"), rivelando dunque anche il mese della nascita del figlio.