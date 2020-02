EYSSERIC, Gioca due volte 17^ giornata. E la Lazio...

Come evidenzia gazzetta.it, Valentin Eysseric, passato dalla Fiorentina al Verona a gennaio, ha di fatto giocato due partite nella medesima giornata. Ossia la diciassettesima, quando è andata in scena Fiorentina-Roma e il francese è subentrato all'83', così come in Lazio-Verona, in cui il suo ingresso in campo è avvenuto al 70'. Quest'ultima sfida era infatti stata prevista per il diciassettesimo turno, salvo posticiparla per via della gara di Supercoppa tra Lazio e Juventus. Pertanto i biancocelesti hanno cercato di capire se ci fossero i termini per un ricorso. Sulla questione c'è un vuoto normativo, ma l'avvocato del club Gian Michele Gentile è prudente: "Non credo ne faremo un caso, anche se è vero che stiamo parlando di una circostanza non prevista dal regolamento. Su questo è più che possibile che Lotito, visto anche il suo ruolo istituzionale (è consigliere federale, ndr), voglia fare chiarezza, in modo da evitare che restino dei dubbi in futuro". Il ricorso non ci sarà, anche perché il risultato è ormai omologato, ma indagare - conclude il quotidiano online - non costava nulla...