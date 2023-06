EX VIOLA, Ufficiale: Agudelo è un giocatore dell'Al Nasr

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, FEMMINILE: È FATTA PER L'ARRIVO DI NORMA CINOTTI Nei giorni scorsi - in ottica squadra femminile - si è letto di un forte interessamento da parte della Fiorentina per Norma Cinotti, centrocampista classe '96 della Roma, e di una trattativa ben avviata per portarla in riva all’Arno. La ragazza,... Nei giorni scorsi - in ottica squadra femminile - si è letto di un forte interessamento da parte della Fiorentina per Norma Cinotti, centrocampista classe '96 della Roma, e di una trattativa ben avviata per portarla in riva all’Arno. La ragazza,... NOTIZIE DI FV SONDAGGIO FV, QUALE PRIORITÀ PER IL MERCATO VIOLA? Il mercato della Fiorentina non è ancora partito, vista l'assenza sia di cessioni che di acquisti a parte gli addii di Saponara, Venuti e Sirigu a fine contratto con i viola. Ai nostri lettori, tramite il consueto sondaggio di FirenzeViola.it, chiediamo quale deve... Il mercato della Fiorentina non è ancora partito, vista l'assenza sia di cessioni che di acquisti a parte gli addii di Saponara, Venuti e Sirigu a fine contratto con i viola. Ai nostri lettori, tramite il consueto sondaggio di FirenzeViola.it, chiediamo quale deve... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 giugno 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi