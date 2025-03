Ex viola, su Vlahovic occhi dalla Premier: ci pensa il Manchester United

In casa Juventus tiene banco ancora il futuro di Dusan Vlahovic. In nove gare (da qui al termine della stagione) si deciderà anche il destino dell'ex Fiorentina. Tutto passerà dalle mani di Igor Tudor, nuovo tecnico della Juventus che si è presentato oggi in conferenza stampa elogiando il serbo: "Si tratta di un giocatore fortissimo e sono felice di allenarlo. Già in passato ho parlato di lui, è così. Sono fatti, non parole. È un giocatore che ha tutte le doti che deve avere un giocatore di prima classe. Sa fare gol, capisce, è intelligente, motivatore, viene da un momento così. Abbiamo parlato, abbiamo scambiato opinioni: lui vuole lavorare".

Da capire quale sarà la scelta del club e del giocatore. Scrive Tuttomercatoweb.com: nelle ultime ore dall'Inghilterra è stato confermato l'interesse da parte del Manchester United, a caccia di un centravanti dopo l'impatto deludente sia da parte di Rasmus Hojlund sia di Joshua Zirkzee. Nella lista dei Red Devils ci sono chiaramente altri nomi, non è escluso che nelle prossime settimane possa esserci un approccio concreto da parte dei britannici: la Juventus nel frattempo attende, qualsiasi decisione verrà presa anche in base al rendimento del giocatore nelle ultime partite della stagione, con un Tudor come alleato in più.