EX VIOLA, Salah sempre più vicino all'addio da Liverpool

Mohamed Salah via da Liverpool? La situazione dell'egiziano sembra sempre più complessa e a mettere ulteriormente paura ai tifosi reds c'è lo stesso Salah, che ha parlato poco fa ai microfoni di SkySports Uk: "Se questa è la mia ultima stagione a Liverpool? Finora, sì. Sono gli ultimi sei mesi - ha esordito -. Non ci sono progressi sul rinnovo.

Siamo lontani da qualsiasi progresso. Quindi, dobbiamo solo aspettare e vedere". Parole che non sanno ancora di sentenza ma certamente mettono pepe su questi mesi che separano l'ex Roma e Fiorentina dalla conclusione del suo rapporto con i Reds, che nel frattempo continuano a volare (primo posto in Premier e in Champions) anche grazie alla straordinaria stagione di Momo (20 gol e 17 assist in tutte le competizioni finora).