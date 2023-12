EX VIOLA, Cabral attaccato in Portogallo: "Troppo pesante"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Cabral è troppo pesante e non ha il passo per fare la prima punta in questo sistema" - parola di Álvaro Monteiro Magalhães, leggenda del Benfica, che ha criticato aspramente l'ex attaccante della Fiorentina dopo il suo scialbo impatto a partita in corso contro il Moreirense. Arrivato al Benfica a inizio agosto per un'operazione complessiva da quasi 25 milioni, Arthur Cabral è stato protagonista di un avvio di stagione da dimenticare, fatto di 15 gare e 2 reti (nessuna in Champions né in campionato). Al suo posto, Magalhaes ha sponsorizzato l'utilizzo di Petar Musa, attaccante croato delle aquile di Lisbona.