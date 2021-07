L'ex centrocampista viola Edimilson Fernandes, oggi al Mainz, potrebbe tornare in serie A, dopo la stagione 18/19 a Firenze - in prestito dal West Ham,- dove non ha lasciato grandi tracce (non ha rispettato le attese neanche nella Nazionale a dire il vero). Il Secolo XIX scrive infatti che lo svizzero, ora 25enne, è nel mirino del Genoa.