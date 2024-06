DRAGOWSKI, Spezia incassa quasi 2 mln dalla cessione

FirenzeViola.it

Le cessioni di Emil Holm al Bologna per circa 7 milioni di euro (il 50% spetterebbe però al Sonderjyske, club che lo ha cresciuto) e l'ex Fiorentina Bartlomej Dragowski al Panathinaikos per due milioni porteranno nelle casse dello Spezia circa cinque milioni di euro.

Una cifra, questa, che alleggerirà il costo del club ligure ma che non completerà il processo di snellimento del bilancio della società.

Stando, infatti, a quanto riportato da Cittadellaspezia.com in uscita dal 'Picco' ci sono ancora numerosi giocatori come Antonucci, Bastoni, Cipot, Krollis, Moutinho, Nikolaou, Reca, Verde e Zurkowski. Dalle loro cessioni arriverà anche la liquidità necessaria per portare alla corte di Luca D'Angelo due portieri, due attaccanti, un giocatore di fascia sinistra e un centrocampista.