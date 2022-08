DRAGOWSKI, I voti dopo ieri: "Errore, poi si riscatta"

Bartłomiej Dragowski si è preso subito la porta dello Spezia. Contro il Sassuolo però sbaglia in un'occasione: un errore di comunicazione con Caldara sul gol di Pinamonti. "Una disattenzione molto grave, che pesa nella partita delle Aquile. Si riscatta parzialmente nel finale, blindando il 2-2 con un intervento super su Defrel", scrive TMW assegnandogli 5,5 in pagella. Voto 6 per La Gazzetta dello Sport: "Concorso di colpe con Caldara sul gol di Pinamonti ma nel finale salva la squadra". Il Corriere dello Sport e Tuttosport gli assegnano invece un 6,5: "Fa e disfa, non intendendosi con Caldara. Ma nel finale vale il pari".

I VOTI DI DRAGOWSKI

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5