DI GENNARO, Mandragora rallenta il gioco. Bennacer...

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina, ha commentato così il mercato viola: “Zurkowski è sicuramente un giocatore di prospettiva. A parer mio può fare molto bene in maglia viola anche perché i polacchi sono forti e si lamentano poco. Mandragora non mi fa impazzire, non è un centrocampista che dà i tempi alla squadra e rallenta il gioco della squadra. Sono rimasto allibito quando ho visto che Mandragora è stato riscattato dall’Udinese per 20 milioni di euro, valutazioni fuori dal mercato. Fossi la Fiorentina investirei su Bennacer, è un calciatore dinamico”.