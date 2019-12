DI GENNARO, Fiorentina preoccupante. Pedro...

L'ex calciatore e opinionista tv Antonio Di Gennaro ha commentato a TMW Radio, durante Maracanà, la sconfitta della Fiorentina contro il Lecce: "Hanno fatto un mese e mezzo di buon calcio, ma la Fiorentina è preoccupante per una questione fisica e tattica. Chiesa non si sa se ha un problema vero o meno. Ribery lo ha perso almeno per due settimane. Montella ha perso elementi importanti, e non ci sono riserve. Chi vedo a rischio? Vedo la Samp, non la Fiorentina. Pedro? Ancora non è pronto dopo tre mesi e mezzo. C'è qualcosa che non va. Servono almeno 4-5 giocatori di livello importante".