DE SISTI, A Napoli sarà gara all'insegna dell'agonismo

Giancarlo De Sisti, grande ex della Fiorentina, ha parlato della sfida contro il Napoli di sabato sera. Questo quello che ha detto: "Non ho visto le gare di Coppa Italia che hanno dato il via libera al Napoli che deve uscire da sensazioni diverse rispetto a quelle vissute negli ultimi tempi. Gattuso è un allenatore giovane e con entusiasmo e gli si deve dare tempo. Siamo curiosi di vederlo nel Napoli. La speranza è per la Fiorentina che magari possa fare bene con Chiesa. Sarà una gara combattuta con la tecnica che non sarà protagonista a discapito dell'agonismo. Pulgar? L'arrivo di Iachini ha fatto si che decidesse tra lui e Badelj visto che erano due che non cambiavano marcia. Ora gioca Benassi modificando un po' il centrocampo. La rivalità tra me e Juliano era molto sentita a Napoli, mi accoglievano sempre in maniera poco carina. Mi giocavo il posto con lui, un giocatore e un uomo vero. Mi hanno invitato ad un premio ed era presente Ancelotti: non mi sarei mai aspettato un allontanamento del genere, per me è uno degli allenatori più grandi che ci sia".