DE MAIO, Resto a casa in attesa di notizie. Spero...

Sebastien De Maio, difensore dell'Udinese ed ex viola, ha risposto alle domande dei tifosi bianconeri: "Un po' di preoccupazione c'è ed è giusto sia così. La mia famiglia è lontana e non la vedo da tre settimane, è pesante stare lontano da loro in questo momento difficile. Resto a casa in attesa di notizie, spero che possa finire tutto il più presto possibile. Come mi tengo in forma? Lavorando da casa. Addominali, lavori funzionali, basta una sedia per poter lavorare. La società ci ha messo a disposizione una cyclette. Curiamo anche l'alimentazione, devo dire grazie alla società che ci sta seguendo benissimo anche da lontano".