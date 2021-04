DA ROMA, La Lazio è sulle tracce di Ianis Hagi

La Lazio è sulle tracce di Ianis Hagi per la prossima stagione. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, l'obiettivo del club biancoceleste per il prossimo campionato è principalmente quello di aggiungere ulteriore fantasia dalla trequarti in avanti e quello dell'ex calciatore della Fiorentina, ora stella del Glasgow Rangers, è tra i nomi in cima alla lista del ds biancoceleste Igli Tare.