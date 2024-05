CORVINO, Nei miei club gli allenatori li scelgo io

FirenzeViola.it

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, nella sua conferenza stampa di oggi, ha parlato anche della scelta dell'allenatore in casa giallorossa: "Ai miei club dico che la scelta degli allenatori devo farla io, non me la può dire la società. Se io sono qui è perché le proprietà mi hanno voluto. Ritengo l'allenatore la persona più importante per un responsabile dell'area tecnica. Qui l'ambiente è divisivo, la gente dice che l'allenatore l'ha scelto il presidente. Chi racconta questi film? Io e Trinchera crediamo in Gotti, abbiamo già un anno di contratto".