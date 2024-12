CORVINO, Dorgu un campione. In estate se ne parlerà

FirenzeViola.it

L'ex direttore sportivo della Fiorentina, ora dirigente del Lecce, Pantaleo Corvino è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Tra i vari temi trattati anche quello relativo a Patrick Dorgu e ai possibili scenari di mercato: "Dorgu è un potenziale campione. Corregga: è un campione. Esterno basso o alto, corre per tre e vede la porta, ha un motore che manca a chiunque altro. Voci di mercato riguardo al Napoli? Un calciatore del genere ha estimatori, ci mancherebbe, e per lui certo che cene sono tanti, anche all’estero. Ma Dorgu resta qua e poi in estate se ne parlerà, perché il suo destino è indirizzato, il futuro gli appartiene".