CINQUINI, DV9 va venduto. Prenderei Kean in prestito

Lo storico dirigente ex Fiorentina Oreste Cinquini ha parlato oggi dei temi caldi in casa viola, su tutti il caso legato al futuro di Dusan Vlahovic, con la Juventus che sembra fare sul serio per provare ad acquistare il serbo a gennaio: "Vlahovic va venduto. Se fossi il direttore della Juventus lo prenderei a tutti costi: Vlahovic è uno dei migliori cinque attaccanti in circolazione, in questo momento è davvero determinante. Sta mostrando maturità nonostante la giovane età ma soprattutto dimostra di saper fare gol. Credo che la Juve abbia bisogno di certezze: Morata è un grande attaccante ma deve essere riscattato, Kean ancora non dà garanzie. Io andrei dritto su Vlahovic. La Fiorentina va però convinta con una somma di denaro congrua al calciatore. Non si può mettere nella trattativa Kulusevski. Nell'offerta vanno messi ancora più milioni e magari un attaccante come Kean in prestito. La Fiorentina ha bisogno di un attaccante, ha preso Piatek ma è ancora un giocatore lontano da essere recuperato. Chiaro che più passano i giorni e più diventa difficile per la Fiorentina sondare possibili sostituti".

E sugli acquisti di gennaio della Fiorentina: "La società ha preso un esterno che è quello che serviva. Ikoné ha grandi potenzialità, è un giocatore di un certo livello che deve però adattarsi. Il problema rimane privarsi di Vlahovic ora senza un sostituto degno".