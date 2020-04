CHIESA SR, Federico? Ho iniziato a segnare più tardi

L'ex viola Enrico Chiesa, padre-agente dell'esterno della Fiorentina Federico, ha parlato della situazione legata al figlio. Ecco le sue parole: "Io ho iniziato più tardi a fare gol rispetto a mio figlio: ho iniziato a 24-25 anni, ma ci vuole esperienza: quella è fondamentale. Il gol alla Roma nel 2001? Fu uno dei più belli della mia carriera su punizione. Ci tengo a rivolgere un pensiero a Sandro Rialti, lo avevo sentito poco tempo fa: mi dispiace tantissimo per la sua morte. Lo conosco da tanti anni, ha sempre scritto con il cuore e ci sentiva tantissimo per la Fiorentina. Prima di scrivere ci pensava, ha sempre voluto bene a me e Federico. È un grande dispiacere non potergli dare un saluto. Sandro è stato una grande persona e un grande giornalista.