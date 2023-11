CHIESA, Lavora al rinnovo: si cerca un'intesa stile Rabiot

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Chiesa e il rinnovo con la Juventus. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it nei giorni scorsi c'è stato un altro incontro tra il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo, Giovanni Manna, e l'agente del calciatore, Fali Ramadani, nel quale non ci sono stati significativi passi in avanti, ma la volontà comune è quella di proseguire insieme e molto probabilmente si arriverà a una fumata bianca che potrebbe anche giungere per un rinnovo di un solo anno, stile Rabiot, con lo stesso ingaggio, ovvero 5 milioni di euro a stagione.

L'attuale accordo tra Chiesa e la Juventus scadrà nel 2025 e per prima cosa la dirigenza della Vecchia Signora ha strappato la promessa al procuratore dell'esterno di non portare via il proprio assistito a parametro zero, per non creare un danno economico alla società piemontese. Successivamente, nel caso in cui si dovesse arrivare alla soluzione ponte, la stessa Juve prometterebbe un adeguamento dell'ingaggio nel caso in cui Chiesa dovesse continuare sui livelli ritrovati a partire dall'inizio di questa stagione.

Nelle prossime settimane ci saranno altri colloqui e altri contatti tra le parti, per arrivare a una decisione definitiva, con sia la Juventus che Federico Chiesa che hanno l'intenzione di prolungare ancora il matrimonio iniziato nell'ottobre del 2020, quando il calciatore è arrivato dalla Fiorentina.