CHIESA, La Juve lo mette sul mercato. Il prezzo 25 mln

© foto di www.imagephotoagency.it

Attualmente fuori dai piani di Thiago Motta, la Juventus, come afferma Sky Sport, ha messo Federico Chiesa sul mercato fissando il prezzo a 25 milioni, bonus compresi. L'operazione per l'ex viola, che arrivò a Torino per una cifra attorno ai 60 milioni, è a prezzo di saldo e risente soprattutto del fatto che il suo contratto scade nel giugno 2025 e non sarà prolungato. Per evitare di perderlo a zero, il ds Giuntoli, potrebbe quindi abbassare ancor di più la parte fissa. Su di lui ad oggi i passi più concreti li ha fatti la Roma.