CHIESA, Jovetic? Giusto che aiuti la squadra

L'ex attaccante viola Enrico Chiesa, ospite ai microfoni di Lady Radio, ha parlato della sfida si stasera: "Dopo aver visto il Napoli a Siena e la Fiorentina contro l'Udinese, non mi aspettavo un risultato come quello visto al Franchi venerdì scorso. Per fortuna per i viola si rigioca subito, anche se contro una squadra forte, il Bologna, che però fa giocare di più rispetto ai partenopei. Di Vaio, Ramirez e Taider sono elementi tutt'altro che da sottovalutare, il bomber italiano mi sembra stia vivendo una nuova giovinezza. Ma occorre una svolta in termini di risultati e di gioco in casa viola, altrimenti si corre il rischio di un nuovo torneo anonimo. Jovetic non deve dare punti di riferimento in modo da diventare imprevedibile. Non deve essere inquadrato in un ruolo preciso, però fa bene Delio Rossi a chiedergli anche di aiutare la squadra. Probabilmente il giocatore pensa che vicino alla porta abbia più occasioni per segnare, ma Jovetic che è veloce e con le sue qualità può adattarsi alle esigenze del tecnico".