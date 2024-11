CHIAMBRETTI, Belotti al Toro? Non è più quello di prima

FirenzeViola.it

Il noto presentatore di fede granata, Piero Chiambretti, in un'intervista rilasciata ad un club di tifosi e ripresa dal portale Toro.it ha commentato le voci che stanno girando in questi giorni, circa un possibile riavvicinamento tra Urbano Cairo ed Andrea Belotti per un suo ritorno a gennaio: "Che ci sia bisogno di comprare qualcuno penso lo sappiano anche Vagnati e Cairo, si è parlato di tanti giocatori. Belotti è stato un grandissimo e ha lasciato un vuoto ma temo che quel Belotti che abbiamo conosciuto non sia più quello di oggi".