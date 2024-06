CAPEZZI, In B con la Carrarese: "Qua ci sono dei valori"

FirenzeViola.it

Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, oggi centrocampista della Carrarese, Leonardo Capezzi ha commentato ai microfoni di TMW, dallo Stadio dei Marmi, la storica promozione dei toscani in Serie B dopo 76 anni di attesa: "Devo dire che ci credevamo perché la squadra ha valori tecnici e morali altissimi. Al di fuori di Carrara non ci davano favoriti, ma all'interno di questo gruppo ci sono valori. E oggi raccogliamo i frutti approdando in una categoria importante. Quando sono arrivato a settembre c'erano mille persone e oggi c'è il sold-out: questo rende merito al nostro lavoro.

Nelle due gare col Vicenza abbiamo meritato, dominandoli anche in trasferta seppur concretizzando poco. Oggi abbiamo segnato subito, gestito e meritato questa promozione".