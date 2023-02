CACIA, Jovic non è un uomo d'area. Cabral discontinuo

Daniele Cacia, ex giocatore di Fiorentina e Bologna, si è così espresso sulla gara di domani e in generale sulla squadra viola: “Fiorentina-Bologna è sempre stata affascinante come partita. Sono due piazze importanti del nostro calcio. Jovic? Non è un vero attaccante, non lo considero un uomo d’area di rigore. Ha doti importanti, ma esprime il meglio di sé quando gioca lontano dalla porta avversaria. Invece Cabral non è continuo: se si guardano le sue caratteristiche, può fare meglio. Ma deve dare continuità. Italiano cerca di spingere su determinati concetti, nei quali crede. Ma non ha molte armi da mettere in campo, è ovvio che se davanti non c’è nessuno che fa gol, puoi spingere quanto vuoi...”.