Burdisso all'Olimpico. L'ex dirigente viola aspetta una chiamata dai giallorossi

Uno spettatore d'eccezione durante Roma-Porto. Si tratta di Nicolas Burdisso, ex Direttore Tecnico della Fiorentina che ieri era all'Olimpico a osservare da vicino il successo dei giallorossi (3-2 e passaggio agli ottavi di Europa League). Una presenza che non è passata inosservata, a maggior ragione per la situazione dirigenziale del club della Capitale. In tribuna ieri c'era infatti anche Ryan Friedkin, vicepresidente di un club che sta cercando ancora candidati per alcuni ruoli chiave della società. Lo scrive il Corriere dello Sport: è già emersa negli ultimi giorni la volontà della Roma di sostituire la direttrice finanziaria Anna Rabuano, non più attiva da qualche giorno, con Anna Dunkel, manager di fiducia del Friedkin Group che farà riferimento a Ed Shipley, figura vicina al presidente Dan.

CEO e ds. Altri due ruoli chiave riguardano l’amministratore delegato, dopo la separazione con Lina Souloukou arrivata a inizio stagione. Da tempo si parlava con insistenza di Alessandro Antonello, ma al momento non si registrano novità e per l’ex ad nerazzurro l’ultimo orizzonte sembra essere francese, a Marsiglia. Per questo ha destato curiosità la presenza di Burdisso, ex giallorosso che era stato contattato da De Rossi l’anno scorso e aveva dato disponibilità, prima della virata su Florent Ghisolfi. L’ argentino è libero e sarebbe felice di una chiamata, forte anche dell’ottimo rapporto con Ranieri costruito ai tempi della militanza in giallorosso.