BLASI, Torna in panchina: è il tecnico del Paradiso FC

L'ex viola Manuele Blasi ritrova posto in panchina dopo la breve esperienza nel campionato cipriota, in particolare su quella dell'FC Paradiso, terza serie svizzera, al posto di un altro italiano, Giuseppe Sannino.. E' la società a darne l'annuncio: "L'FC Paradiso è lieto di annunciare che Manuele Blasi sarà il nuovo allenatore della prima squadra. Durante la sua carriera ha giocato per molte squadre di serie A, tra le quali ci sono Roma, Juventus e Napoli. Dopo le esperienze in qualità di allenatore nel campionato cipriota, Blasi è pronto a prendersi a carico la squadra del Paradiso".