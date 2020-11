BIAGIANTI, Montella innovativo. Centrocampo viola...

Marco Biagianti, ex centrocampista delle giovanili della Fiorentina e della Florentia Viola, ha parlato dei viola. Queste le sue dichiarazioni: "Ho avuto Montella a Catania. Si vedeva che era molto preparato, che era già innovativo ed, anche se ultimamente i risultati non sono andati a suo favore, è sicuramente un grande allenatore. Con un po' di tempo e con una squadra per lui penso che a Firenze abbia lasciato un bel ricordo. Nell'ambiente viola c'è nervosismo, sono tanti anni che i viola provano a crescere, la tifoseria ha voglia di credere in un progetto, di vedere la propria squadra vivere momenti belli. Una squadra molto forte come la Fiorentina può provare a fare qualcosa in più. Centrocampo gigliato? Castrovilli ha fatto un salto importante, è partito veramente forte e mi auguro possa continuare. Ci sono grandissimi giocatori come Amrabat che magari in questo momento nel cambio di club non è riuscito ancora a togliersi il peso di essere in una grande squadra. Può fare la differenza come Bonaventura, Pulgar, Borja Valero, Duncan... E' veramente un reparto di alto livello, bisogna trovare la quadratura giusta anche del modulo e personalmente penso che i nomi sono importanti. Con tutta questa qualità forse manca un incontrista importante che in passato è stato fatto da Duncan che nel recupero palla ha fatto vedere a Sassuolo cose buone. Per il mister è complicato trovare una posizione ad Amrabat, ma i viola devono giocare a 3, vediamo un attimo, ma ha tantissima scelta. La Fiorentina deve trovare una strada. Un Bergessio per la Fiorentina? Lui è un giocatore che fa molto per la squadra, c'è bisogno di chi fa salire la squadra che sono i primi a dettare il pressing. Cutrone è uno che un po' gli assomiglia. Se ha problemi contrattuali può non essere stata una grandissima mossa rimanere così, Kouame e Vlahovic hanno grandi numeri, ma non sono ancora pronti per giocare titolari nella Fiorentina in pianta stabile".