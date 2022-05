BERTONI, Scudetto '82? Dico meglio ladri che secondi

L'ex attaccante Daniel Bertoni ha così ricordato lo Scudetto del 1982 perso dalla Fiorentina: "Per me la Fiorentina è stato un grande amore trovato in Europa, quell'anno è stato indimenticabile perché avevamo davvero uno squadrone. Eravamo compatti e con piedi molto buoni. In fondo abbiamo pareggiato e loro vinto a Catanzaro, a Firenze dicono che è meglio secondi che ladri ma io avrei preferito il contrario, meglio ladro che secondo. Nel calcio italiano di quel tempo ci si toglievano tante soddisfazioni, noi eravamo la squadra favorita assieme alla Juventus, fu davvero una grande delusione e non soltanto per chi amava Firenze e la Fiorentina".