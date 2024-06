BELOTTI, É fatta per il suo trasferimento al Como

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo l'apertura della giornata di ieri da parte di Andrea Belotti, disponibile a trasferirsi sulle rive del Lago di Como, questa mattina sono stati definiti anche gli ultimi dettagli per il trasferimento del Gallo, che come riporta Sky Sports, diventerà il nuovo attaccante della squadra neopromossa. Alla corte di Fabregas, dove incontrerà un altro ex viola, Cutrone, Belotti arriva a titolo definitivo per 4 milioni più bonus.