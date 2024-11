BARONI, Ieri un malore a pranzo: portato in ospedale

FirenzeViola.it

Paura e poi sollievo per Marco Baroni, allenatore della Lazio seconda in classifica ad un punto dalla vetta e reduce dalla vittoria in trasferta a Monza. Ieri, lunedì, il 61enne tecnico toscano ha avuto un malore durante una breve vacanza con la famiglia in Umbria. Come riporta la versione online di Repubblica, era in un ristorante al centro di Gubbio quando si è sentito male, sembrava qualcosa di passeggero ma il dolore allo stomaco non passava.

A quel punto Baroni è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Gubbio. Sottoposto ad analisi e esami che hanno scongiurato problemi, l'allenatore è stato dimesso già nel pomeriggio ed è rientrato a casa. La diagnosi parla di forte congestione. Domani pomeriggio la Lazio tornerà a lavorare a Formello dopo due giorni di riposo e il tecnico sarà regolarmente in campo.