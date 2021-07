BAIANO, Vedrei bene la coppia Ricci-Sensi in viola

L'ex attaccante viola, Francesco Baiano, è intervenuto per parlare delle vicende legate alla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Si è voltato pagina, si va su giocatori giovani di grande prospettiva. La strada è giusta e con Italiano c'è una strategia per arrivare ai calciatori ideali per il gioco e la filosofia del tecnico. Per il ruolo di regista credo che Ricci sia un'opportunità visto che ha fatto due anni bene con Italiano allo Spezia ed è svincolato. Partirebbe in vantaggio rispetto a chi viene dall'estero, mentre per Torreira la vedo un po' difficile. Ricci ha qualità, dinamismo, può pagare a livello fisico, ma ha dimostrato di poter fare molto bene in Serie A. Ha esperienza ed è un prospetto importante perché conosce il tecnico. Sensi, a parte lo stipendio importante, è una scommessa dal lato fisico. Per quanto riguarda il calciatore sarebbe un grandissimo colpo, gli manca la fisicità, ma ha tanta qualità. Italiano ama i giocatori che sanno giocare a calcio, lui e Ricci formerebbero una coppia importante in mezzo al campo. Sensi può fare l'interno, ma anche il play davanti alla difesa, li vedo molto bene insieme. Amrabat? Gli darei un'altra chance, soprattutto perché l'investimento è stato oneroso. In un centrocampo a tre torna a fare quello che ha sempre fatto da interno e non da play. Nella necessità lo puoi adattare al quel ruolo, ma il massimo lo dà quando ha la possibilità di andare, contrastare e ripartire. Fuori ruolo può sempre trovare un'attenuante. Se invece non ci credono e arriva la cifra giusta potrebbero venderlo. In prestito sicuramente no, perché avvantaggia solo gli altri. Callejon? Se lo prendi per fare il quinto di centrocampo, il finto centravanti o la mezzapunta, non dà il meglio che può dare come farebbe nei tre di attacco largo a destra. Lirola? Si è trovato bene a Marsiglia e vuole rimanere là... La Fiorentina vorrebbe tenerlo, ma non prenderei mai un calciatore che vuole stare da un'altra parte. Lo venderei almeno alla cifra che l'ho preso e poi andrei sul mercato".