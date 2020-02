B. VALERO, Senza pubblico non è la stessa cosa

Alla vigilia della sfida di ritorno contro il Ludogorets in Europa League, il centrocampista dell'Inter, Borja Valero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo cercare di fare le cose che stiamo provando in allenamento per migliorare e affrontare le sfide al meglio. Il pubblico mancherà, il calcio è spettacolo e senza tifosi non è la stessa cosa. Affronteremo comunque tutte le partite al massimo, con o senza pubblico".