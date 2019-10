ARIATTI, Viola lotteranno per l'Europa. Castrovilli...

L'ex centrocampista di Fiorentina e Atalanta, Luca Ariatti, ha parlato a TMW anche di temi legati alla Fiorentina. Ecco cosa ha detto: "Ho visto la squadra a Milano dal vivo e mi è piaciuta molto. Si tratta di una squadra che quando riesce ad attivare i propri attaccanti diventa molto pericolosa, gioca in un modo molto difficile perché non dà riferimenti, non ha una punta tipica, arriva molto bene con il contropiede grazie ai tre davanti che quando partono c'è un salto di qualità importante. L'organico è costruito bene, è messa bene in campo, si difende bene e con ordine, in mezzo al campo ha giocatori di forza e di fosforo con qualità, ovviamente, davanti. Mi sembra sulla strada giusta nonostante ci fosse un po' di malumore iniziale, è una Fiorentina in forte crescita. Castrovilli? Lui è un ragazzo del '97, questa è la stagione dei suoi 23 anni, è un'età giusta per venire fuori, ha fatto due stagioni molto bene a Cremona, ma è chiaro che diventa determinante avere le occasioni perché per fare bene c'è bisogno di qualcuno che ti conceda l'occasione che va al di là della semplice partita dove a volte si può anche non fare bene, ma serenità e continuità per sfruttare le occasioni. Obiettivi? Può inserirsi a ridosso delle posizioni europee anche se non ha ancora, in questo momento, la forza che può avere la Lazio o l'Atalanta però, con un pizzico di fortuna e il completamento della rosa a gennaio, esserci fino alla fine per l'Europa".