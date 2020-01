AMORUSO, Cutrone uomo giusto per i viola. Vlahovic...

Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato del momento dei viola. Questo ciò che ha detto: "Cutrone è l'uomo giusto per la Fiorentina. Si tratta di un attaccante in grado di segnare in qualsiasi modo perché è un centravanti puro che vede la porta come pochi. Con lui vorrei un 4-3-3 con due esterni offensivi aspettando il ritorno di Ribery. Bologna? C'era un atteggiamento migliore, più da battaglia. Orsolini poteva calciare solo lì e quindi secondo me Dragowski non può prendere gol. Vlahovic? Deve imparare a proteggere la palla e lavorare per la squadra, non sempre a fare la guerra. Non deve giocare solo per il gol altrimenti finisce che non tiene un pallone. Pedro? Viola liberano un posto da extracomunitario e può essere importante in ottica mercato. Il brasiliano non ha fallito perché non ha quasi mai giocato, ma forse il calcio italiano non è adatto a lui".