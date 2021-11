ALLEGRI, Chiesa lo rivedremo in campo anno nuovo

Chiesa e McKennie infortunati, cosa serve per far giocare insieme Kulusevski e Dybala? E' una delle domande fatte in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della gara contro la Salernitana - sfida valida per la 15esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Basta dargli la maglia e giocano... In qualche modo si fanno giocare. Per McKennie dovrebbe essere una roba da poco, Chiesa invece è già lì che scrive la lettera a Babbo Natale. Lo rivedremo dopo le feste. Bentancur sta molto meglio, aveva bisogno di recuperare un po' perché ha giocato tante gare, viaggi, ma i giocatori non sono macchine e anche le macchine dopo aver fatto tanti chilometri saltano in area. E' normale che ci sia un po' di stanchezza, ma in questo periodo in cui è stato un po' fuori l'ho rivisto più sereno e fresco".