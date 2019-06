AG. ROSSI, Con Commisso c'è l'idea per un ritorno

Andrea Pastorello, agente dell'attaccante ex viola Giuseppe Rossi (che proprio oggi ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni, LEGGI QUI) è intervenuto a TMW Radio, lanciando anche una suggestiva idea di un ritorno del suo assistito alla Fiorentina, visto l'arrivo della nuova proprietà: "Proprio ieri con il fratello abbiamo fatto una riflessione: che potrebbe essere un'idea la Fiorentina, vista la proprietà americana. Anche perché lui ha un legame particolare ed è amato dalla piazza. Il ragazzo ha una voglia incredibile di rientrare, di giocare. Stiamo cercando di trovare alternative e la Fiorentina ci potrebbe stare, visto che potrebbero andare via giocatori richiesti. Non è un'ipotesi remota".