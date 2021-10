ADANI, Viola e Vlahovic devono ricucire. Poi...

Daniele Adani, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato della situazione attuale in casa viola al Festival di Trento. Queste le sue dichiarazioni a TMW:"La Fiorentina, lo avevo detto questa estate, è stata davvero una sorpresa. Mi aspettavo che i viola uscissero fuori con il gioco, con le idee, con una nuova identità che ha avuto, ma adesso penso che abbia un problema grande".

Come si gestisce il caso Vlahovic?

"Non solo giugno 2022 è lontano, ma anche gennaio. Il campionato è appena cominciato e serve assolutamente ricucire per il bene dei tifosi, della squadra, per dare continuità ad un progetto nobile e giusto che ha intrapreso la società. Credo che, per il bene prima di tutto della maglia e della squadra, ognuno deve fare il suo, spegnere i riflettore e concentrarsi sul campo. Poi le strade si divideranno, non credo ci sia dubbio su questo, ma c'è un campionato da giocare dove il ragazzo deve continuare a performare, Italiano poter contare su una punta forte come Vlahovic e i risultati accompagnare questo nuovo progetto".