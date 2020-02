ACF, Auguri speciali a Fantini per il compleanno

Enrico Fantini, ex attaccante della Fiorentina, compie oggi 44 anni e il club viola non poteva certo esimersi dall'augurargli buon compleanno. Attraverso Twitter la società gigliata ha infatti voluto celebrare il gol contro il Perugia con il quale il piemontese regalò la promozione in Serie A alla Fiorentina. Il suo colpo di testa fece esplodere di gioia l'intero Stadio Artemio Franchi. Qui di seguito il video originale di quel momento che è entrato a far parte della storia viola.