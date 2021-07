VLAHOVIC, Gol preferito? Il cucchiaio alla Juventus

Quarto appuntamento con la Social Viola Night: al Viola Village di Moena i protagonisti delle domande e curiosità dei tifosi stavolta sono Dusan Vlahovic, AleksaTerzic, Nikola Milenkovic e Dimo Krastev. Ecco le parole dei quattro calciatori della Fiorentina:

Dusan Vlahovic: "Siamo contenti di condividere il tempo coi tifosi, la loro assenza si è sentita e spero di averli presto allo stadio perché ci sono mancati. Noi serbi siamo abituati ad una tifoseria caldissima come quella della Fiorentina.Con Italiano ho un buon rapporto: parlo tanto con lui, vuole un nuovo sistema di calcio e nuovi movimenti da me, io cerco sempre di mettermi a sua disposizione, spero di far bene anche quest'anno. Il gol più bello fatto con la Fiorentina? Non potrei sceglierne uno perché tutti sono stati importanti, però se dovessi sceglierne uno per importanza direi il cucchiaio alla Juve. Il mio arrivo a Firenze? Ho firmato per i viola quando avevo 17 anni, sono arrivato un anno dopo perché prima non potevo perché ero minorenne; qui ho incontrato Pioli, sono arrivato poco dopo la morte di Davide ed ho trovato una situazione non bella ma in quei momenti ho trovato una squadra unita. Adesso voglio dare tutto per arrivare al successo, non so se ce la farò ma devo allenarmi tutti i giorni. Come dice Bonucci c'è da mangiarne ancora di pasta asciutta. L'Europeo l'ho visto e ho tifato Italia perché la Serbia non si è qualificata. Krastev? Credo sia un ragazzo eccezionale, noi cerchiamo di coccolarlo perché sappiamo come è arrivare in una realtà diversa da giovane, noi stiamo facendo di tutto per farlo sentire a casa. Terzic? Lo conosco da quando avevamo 9-10 anni, giocavamo spesso contro, è molto più di un amico, speriamo che quest'anno ci farà tanti assist.".

Nikola Milenkovic: "L'anno senza del tifo è stata pesante, il calcio senza tifosi non è la stessa cosa. Questa prima settimana è andata molto bene, proviamo a fare quello che chiede il mister ma ci conosciamo ancora poco. Il mio gol più bello? Il tiro da fuori col Chievo, quando abbiamo vinto 6-1. Con Vlahovic ho un gran rapporto, ci conosciamo da tanti anni e siamo compagni di stanza".

Dimo Krastev: "Il mister mi sta insegnando molto. Come sapete lui faceva il playmaker e questo mi sta aiutando nel capire quello che vuole da me. Per me è un sogno essere qui, il mio obiettivo è sempre stato esordire con la Fiorentina. Dusan e Nikola mi aiutano tanto tutti i giorni".

Aleksa Terzic: "Spero di essere utile e fare tanti assist per la Fiorentina quest'anno, magari anche di segnare visto che con la Fiorentina non l'ho mai fatto. Con Dusan e Nikola ho un rapporto molto bello, ci conosciamo da tanto e devo ringraziarli per quanto hanno fatto per me da quando sono a Firenze. Con Italiano sto imparando molto e mi trovo bene: lui ai terzini chiede di stare molto alti e di entrare dentro il campo, qualcosa di nuovo per me ma sto studiando".