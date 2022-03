VIDEO FV, Viola al lavoro: Odriozola oggi a parte

Continua la marcia d'avvicinamento della Fiorentina all'appuntamento di domenica pomeriggio contro il Verona, match valido per la 28a giornata di campionato. Oggi i viola hanno svolto parte del lavoro presso lo stadio Artemio Franchi, coi giocatori che - nel tornare poi ai campini per la seconda parte della seduta - sono stati immortalati da Firenzeviola.it. Assente dal gruppo Alvaro Odriozola, che dopo la contusione di ieri in Coppa Italia sta ancora lavorando a parte (ha svolto terapie) ed è a rischio per dopodomani. Lungo colloquio nel tragitto stadio-campini tra capitan Biraghi e il dt Burdisso. Ecco i video di FV: