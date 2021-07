VIDEO FV, Cori dei tifosi per Italiano: “In Europa!”

Bel momento di entusiasmo allo stadio Benatti, al termine dell'allenamento di questa mattina. Un gruppo di tifosi presenti sulle tribune dello stadio ha infatti richiamato l'attenzione di mister Vincenzo Italiano, prima con il classico coro: "Vincenzo Italiano eh eh oh oh" e poi con quello molto più ambizioso "Oh Vincenzo portaci in Europa!". L'allenatore è corso sotto la tribuna per ringraziare di circa 20 tifosi che hanno intonato i cori. Ecco il video di FirenzeViola.it: