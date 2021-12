TUDOR (S.STAMPA), Bravi con quel "mostro" dei viola

Queste le parole del tecnico dell’Hellas Verona Igor Tudor dalla sala stampa dello stadio Bentegodi dopo il pareggio odierno contro la Fiorentina: “Dispiace commentare un risultato così… se c’era una squadra che meritava di vincere eravamo noi. Oggi però avevamo davanti a noi una squadra vera, con un giocatore in attacco che è tra i più al mondo. 24 al termine del girone d’andata sono un bel bottino per il Verona. Penso che in questo girone d’andata avremmo meritato almeno 3 punti in più, ma sono contento per quello che è stato fatto. La squadra ha più potenziale di quello espresso fino ad oggi. L’assenza di Barak e gli altri? Intanto facciamo i complimenti a Casale che è stato il migliore in campo, ma con lui anche Tameze e Sutalo molto bene. Era un’incognita giocare con questo reparto: non era facile giocare con quel mostro che ha la Fiorentina in attacco, che vale da solo mezza squadra. Se dovessi giocare con Vlahovic come farei? Lo marcherei come Casale... lui è uno dei migliroi al mondo, una potenza incredibile. Conta solo la fame in questo mondo: gli auguro di continuare così".